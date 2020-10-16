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11:19

В ЗакСе одобрили компромиссный вариант закона о "наливайках"

фото ЗакС политика В ЗакСе одобрили компромиссный вариант закона о "наливайках"

Комитет по законодательству петербургского парламента 16 октября рекомендовал к принятию в первом чтении новый проект закона, ограничивающий возможности продажи алкоголя в жилых домах.

Ранее была принята, но еще не вступила в силу инициатива, согласно которой запрещается продавать спиртное в помещениях с залами обслуживания менее 50 кв. м. Это возмутило владельцев небольших авторских баров и губернатор Александр Беглов, который сам подписал этот закон, пообещал, что в документ будут внесены изменения.

В новой редакции норматив в 50 кв. м сохраняется только для заведений, действующих в "хрущевках" и домах серии "корабли". Для остальных он снижен до 20 кв. м. Также дается определение площади зала обслуживания. В нее не будут включаться кухня, место раздачи и подогрева готовой продукции, сцена, вестибюль, коридоры, гардероб, детская игровая зона, подсобные и другие части помещения, не предназначенные непосредственно для приема пищи. Закон в случае принятия вступит в силу в 2022 году, а не в 2021-м, как предполагалось ранее. Новый вариант проекта разработан по поручению спикера ЗакСа Вячеслава Макарова.

Председатель комитета по законодательству Денис Четырбок назвал новый вариант закона компромиссным и отметил, что документ стал плодом совместной деятельности рабочей группы с участием жителей "барной" улицы Рубинштейна, владельцев баров и чиновников. Против принятия инициативы не возражали присутствовавшие представители юридического, жилищного и комитета по промышленной политике Смольного, а также Союза независимых рестораторов Петербурга.

Депутат от "Справедливой России" Александр Егоров предложил ужесточить штрафы для нарушителей нового закона. Однако Четырбок отметил, что они установлены в соответствии с федеральным Кодексом об административных правонарушениях. Резко против ужесточения высказался Александр Рассудов из КПРФ. 

- Россия два раза проходила через великие потрясения, и им оба раза предшествовало введение в той или иной мере сухого закона, - отметил он.

Единоросс Сергей Купченко сообщил коллегам, что следил за общественной реакцией на обсуждаемый законопроект о "наливайках" в Instagram. По его словам, отзывы были от крайне левых до крайне правых. Действующую редакцию документа он назвал оптимальной.

Заксобрание планирует принять проект закона до нового года. С 19 октября будет проводиться оценка регулирующего воздействия инициативы. 


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