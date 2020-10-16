Два депутата ЗакСа не поддержали проект бюджета Петербурга на заседании КПЗ

В поддержку проекта бюджета Петербурга на 2021 год не захотели голосовать только коммунисты. Вопрос был поднят 16 октября на заседании комитета по законодательству Заксобрания.

"Против" проголосовал депутат Александр Рассудов. Его коллега Ольга Ходунова воздержалась. Остальные присутствовавшие члены комитета - единороссы и представитель "Справедливой России" Александр Егоров - были "за".

Вопрос рассматривался в разделе "разное". Никто из парламентариев по нему не выступил.

Ранее о внесенном в ЗакС проекте бюджета высказался председатель городского парламента Вячеслав Макаров. Он призвал депутатов работать над документом совместно с народом.

Доходную часть городской казны предлагается установить на уровне 623,5 млрд рублей, расходную - 710,7 млрд. Доля расходов на здравоохранение достигнет 18%.

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