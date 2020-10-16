Исписавшую краской полицейскую машину петербурженку отправили под арест

Куйбышевский райсуд Петербурга решил на сутки отправить в спецприёмник местную жительницу Кристину Старшову, которые на прошлых выходных исписала краской полицейскую машину, информирует объединенная пресс-служба судебных ведомств города.

Девушке инкриминировали нарушение по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство).

Установлено, что Старшова ночью 11 октября, будучи на набережной канала Грибоедова у дома №28, написала на полицейском Ford Transit желтой краской символ "k50" и черным маркером некий нечитаемый символ, после чего предприняла попытку бегства.

В ходе заседания петербурженка оповестила, что с протоколом об административном правонарушении она ознакомлена, вину в инкриминируемом деянии оспаривать не будет, равно как и давать какие-либо объяснения своему поступку.