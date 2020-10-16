"Тинькофф" и "Яндекс" прекратили переговоры о покупке банка

TCS Group, в которую входит банк "Тинькофф", прекратила переговоры с "Яндексом" о его продаже, следует из сообщения компании, которое опубликовано на сайте Лондонской фондовой биржи.

Причины, вследствие которых было принято такое решение, не указываются.

Напомним, сумма сделки оценивалась 5,48 млрд рублей: "Яндекс" был готов заплатить по 27,64 долларов за каждую акцию "Тинькоффа", что на 8% выше их рыночной стоимости на момент закрытия биржи 21 сентября.

"Тинькофф Банк" занимает 17-е место по объему активов и 13-е по собственному капиталу среди российских банков.