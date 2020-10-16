Прокуратура запросила у РАНХиГС сведения о "неблагонадежных" студентах

Профсоюз "Университетская солидарность" опубликовал запрос Никулинской межрайонной прокуратуры столицы, отправленный в РАНХиГС, в котором силовики хотят узнать о личностях студентов и преподавателей, участвовавших в митингах и/или сотрудничавших с некоммерческими организациями. Авторы письма обосновывают свой интерес желанием проверить исполнение образовательными учреждениями законодательства, из чего профсоюз делает вывод, что аналогичные запросы могли поступить и в другие вузы.

В частности, прокуратуру волнует участие представителей академии при президенте в "антироссийских информационно-пропагандистских кампаниях, а также в мероприятиях, направленных на подрыв международного авторитета России и доверия международного сообщества к проводимой РФ внешней и внутренней политике, а также создание ей имиджа государства-агрессора".

В свою очередь, неправительственные НКО, вызвающие опасения у силовиков возможным вовлечением студентво в свою деятельность, могут, по их предположению, заниматься "разжиганием этносепаратизма", "формированием общественного мнения о необходимости смены власти в России", "идеологической обработкой россиян, в первую очередь молодежи, и созданием в этой среде проамериканских групп влияния". Смущает прокуратуру также наблюдение на выборах в исполнении неправительственных организаций.

Как рассказали представители РАНХиГС, пока о запросе правоохранительного ведомства им ничего доподлинно не известно.