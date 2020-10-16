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13:30

Петербург могут исключить из числа городов, которые примут матчи Евро-2020

фото ЗакС политика Петербург могут исключить из числа городов, которые примут матчи Евро-2020

Город на Неве может быть исключен из перечня городов, в которых пройдут матчи чемпионата Евро-2020, информирует британский таблоид The Sun. Такое решение обсуждается в руководстве УЕФА.

В списке на "выбывание" оказались Баку и Петербург. Первый попал "под удар" из-за эскалации конфликта в Нагорном Карабахе на границе с Арменией.

В УЕФА не исключают также, что турнир пройдёт в одной стране на четырёх стадионах.

Президент УЕФА Александр Чеферин подтвердил, что в организации изучается возможность сокращения числа стран-организаторов. "Я должен сказать, что вместо 12 стран мы можем провести Евро в 11, в восьми, в пяти или в одной стране", - цитирует Чеферина агентство Reuters.

Евро-2020, напомним, перенесли на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса.

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