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13:57

Минкульт дал "Ленфильму" полмиллиона рублей на погашение части долгов

фото ЗакС политика Минкульт дал "Ленфильму" полмиллиона рублей на погашение части долгов

Министерство культуры предоставило киностудии "Ленфильм", переживающей тяжелый финансовый кризис и погрязшей в многолетних долгах, 486,6 млн рублей бюджетных средств на их частичное погашение, о чем говорится на сайте компании.

"Данные средства покроют курсовую разницу, возникшую после 2014 года. Это лишь первый шаг в рамках программы финансового оздоровления "Ленфильма". Что касается долгов перед коммунальными организациями, то киностудия полностью погасила долги по газу и вошла в отопительный сезон", - гласит цитата гендиректора Федора Щербакова..

Субсидию согласовали еще летом, при предшественнице Щербакова, Инессе Юрченко, уволившейся в сентябре.

В последние несколько лет киностудия переживает значительные материальные трудности, имея долги перед ВТБ на сумму более 2 млрд рублей. Кроме того, компания должна миллионы рублей за электроэнергию. В прошлом году ФНС заблокировала четыре счета "Ленфильма". 

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