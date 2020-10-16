Петербургские коммунальщики перешли на зимний режим работы

Начиная с сегодняшнего дня, 16 октября, комитет по благоустройству и дорожно-коммунальные службы Петербурга переключились на зимний режим уборки, оповестили в пресс-службе комблага.

К зиме подготовлено почти 1800 единиц уборочной техники, включая 471 машину, приобретенную в прошлом году. Для очистки узких тротуаров в этом сезоне дорожники также будут применять средства малой механизации, которые должны повысить скорость и эффективность работ, добавили в комитете.

Отмечается, что дорожники заготовили противогололёдные материалы с запасом не менее чем на 2 месяца. Для обработки дорог по-прежнему будут использовать пескосолевые смеси.