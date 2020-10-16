Почти 200 петербургских скульптур получат подсветку

До конца 2022 года в планы чиновников Смольного входит оборудовать подсветку для 181 скульптуры и памятника, сообщает сайт городского правительства. Из них 81 объект оснастят новой системой освещения до конца следующего года. Исполнять задуманное поручили подведомственному администрации Петербурга ГУП "Ленсвет". Отмечается, что инициатива имеет целью популяризировать объекты, которые будут освещены ночью и служит гражданскому просвещению.

"Памятники и необычные скульптуры – это не только достопримечательности, но и важные элементы архитектурного портрета Петербурга", - считает губернатор Александр Беглов.

По его мнению, проект изменит к лучшему ночной облик всего города в целом.

На сегодняшний день только 74 петербургских памятника и скульптуры освещаются в темное время суток.

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