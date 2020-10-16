18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

16:27

Андрея Пивоварова вновь вызвали в прокуратуру из-за дела о сборе помощи врачам

фото ЗакС политика Андрея Пивоварова вновь вызвали в прокуратуру из-за дела о сборе помощи врачам

Исполнительного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова уже в очередной раз приглашают посетить прокуратуру для опроса, проводимого в рамках возбужденного административного дела об оказании финансовой помощи врачам, борющимся с коронавирусом.

"Позвонил мне вчера прокурор, сказал, что хочет вызвать меня на опрос по факту возбуждения какого-то административного производства. Причиной стала в очередной раз история, которая была весной, с тем, что мы вывозили помощь медикам", - поделился политик в разговоре с "МБХ медиа".

Пивоваров напомнил, что ещё весной замглавврача станции скорой помощи Петродворцового района Петербурга Сергей Жварницкий обратился с жалобой в местный 46 отдел полиции: поводом для претензии мужчины стал сбор денег, организованный "Открытой Россией", для покупки средств индивидуальной защиты (СИЗ) для медиков обозначенного учреждения.

"Я уже дважды проходил опрос, сами полицейские говорят, что сами понимают, что это все чушь. Все это чушь как бы, но прокуратура до сих пор пытается к чему-то привлечь", - заключил Пивоваров.

Добавим, впервые публикация о сборе средств для обозначенной станции скорой помощи появилась в соцсетях "Открытой России" 17 апреля. В заметках указаны контакты, по которым медики из различных учреждений могут известить о необходимости СИЗ. В случае с упомянутой станцией врачам понадобились 280 защитных костюмов "Каспер N3" и 280 масок. ОР на просьбу откликнулась и доставила в учреждение 300 масок и 100 защитных костюмов, опубликовав при этом видеоотчет.

Кроме доставки СИЗ, ОР также развозила обеды врачам, работающим в больницах с коронавирусными больными.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
18:59 СК не будет расследовать обстоятельства смерти Тесака

18:48 Невзирая на неблагоприятные погодные условия, на полигон в Шиесе прибыла техника для рекультивации

18:28 Милонов приехал в Нагорный Карабах поддержать местных депутатов

18:22 Минздрав зафиксировал предельно допустимые цены на препараты от COVID-19

18:07 Муниципал: Депутаты МО "Васильевский" отклонили предложения о трансляции своих заседаний

17:59 На Апраксином дворе чиновники застигли врасплох продавцов без масок

17:59 Муж Ирины Славиной потребует передать материалы доследственной проверки в СК России

17:37 После визита главы Роспотребнадзора в Архангельской области повсеместно ввели масочный режим

17:18 В Смольном не рассматривают вероятность отмены матчей Евро-2020 в Петербурге

16:59 В Псковской области заняты 80% инфекционных коек

16:54 В КГА пригласили граффитистов

16:50 Право голоса: Зачем уличным музыкантам профсоюз?

16:36 Беглов возложил цветы у народного мемориала погибшим медикам

16:31 "Коммунисты России" хотят увольнения главы Невского района из-за топонимики

16:27 Андрея Пивоварова вновь вызвали в прокуратуру из-за дела о сборе помощи врачам

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru