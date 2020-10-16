Андрея Пивоварова вновь вызвали в прокуратуру из-за дела о сборе помощи врачам

Исполнительного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова уже в очередной раз приглашают посетить прокуратуру для опроса, проводимого в рамках возбужденного административного дела об оказании финансовой помощи врачам, борющимся с коронавирусом.

"Позвонил мне вчера прокурор, сказал, что хочет вызвать меня на опрос по факту возбуждения какого-то административного производства. Причиной стала в очередной раз история, которая была весной, с тем, что мы вывозили помощь медикам", - поделился политик в разговоре с "МБХ медиа".

Пивоваров напомнил, что ещё весной замглавврача станции скорой помощи Петродворцового района Петербурга Сергей Жварницкий обратился с жалобой в местный 46 отдел полиции: поводом для претензии мужчины стал сбор денег, организованный "Открытой Россией", для покупки средств индивидуальной защиты (СИЗ) для медиков обозначенного учреждения.

"Я уже дважды проходил опрос, сами полицейские говорят, что сами понимают, что это все чушь. Все это чушь как бы, но прокуратура до сих пор пытается к чему-то привлечь", - заключил Пивоваров.

Добавим, впервые публикация о сборе средств для обозначенной станции скорой помощи появилась в соцсетях "Открытой России" 17 апреля. В заметках указаны контакты, по которым медики из различных учреждений могут известить о необходимости СИЗ. В случае с упомянутой станцией врачам понадобились 280 защитных костюмов "Каспер N3" и 280 масок. ОР на просьбу откликнулась и доставила в учреждение 300 масок и 100 защитных костюмов, опубликовав при этом видеоотчет.

Кроме доставки СИЗ, ОР также развозила обеды врачам, работающим в больницах с коронавирусными больными.

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