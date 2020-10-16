В КГА пригласили граффитистов

Зампред КГА Алексей Моор позвал на встречу уличных художников, желающих на легальных основаниях видеть свои работы на городских улицах, передает пресс-служба Смольного. Ожидается, что вместе они договорятся о формате специальных конструкций под произведения уличного искусства. Когда стороны договорятся о "рабочей плоскости", она окажется в полном распоряжении авторов, которым больше не потребуется тратить время и силы на какие-либо согласования с чиновниками. Моор, сам являющийся главным художником Петербурга, пригласил поучаствовать в этом диалоге Музей стрит-арта и Институт по исследованию и развитию стрит-арта. Всего на выбор предлагается десять видов конструкций, разработанных специалистами.

Кроме того, говорится в сообщении, чиновники из КГА продолжают переговоры с районными администрациями о возможности проецировать авторские изображения на фасадах различных исторических зданий. Стороны должны будут, в том числе, учесть мнение жильцов.

В начале нынешнего лета главы КГА и КГИОП провели круглый стол, посвященный правовым границам для граффитистов и путях к компромиссу.