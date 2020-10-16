В Псковской области заняты 80% инфекционных коек

В ходе заседания оперативного штаба Псковской области по борьбе с распространением COVID-19 губернатор Михаил Ведерников известил, что на сегодняшний день в регионе больными заняты уже 80% инфекционных коек.

Он уточнил, что в открытом совсем недавно новом корпусе областной инфекционной больницы во Пскове свободных мест практически не осталось, а корпус в Великих Луках, приступивший к работе накануне, 15 октября, заполнен уже почти наполовину.

"Мы готовы развернуть дополнительные койки и увеличить коечный фонд более чем в 2 раза, но это будет означать, что мы фактически свернём плановую медицинскую помощь и максимально мобилизуем систему здравоохранения под решение одной-единственной задачи", - делится переживаниями Ведерников.

В случае, если эпидемиологическая обстановка продолжит ухудшаться, власти будут вынуждены ввести дополнительные экономические ограничения, что, по словам регионального главы, крайне нежелательно.

Напомним, на сегодняшний день в Псковской области официально зафиксировано 6348 случаев заражения коронавирусом, излечились 4334 пациента, умерли 67 человек.