Муж Ирины Славиной потребует передать материалы доследственной проверки в СК России

Супруг главного редактора издания Koza.Press Ирины Славиной намерен потребовать передать материалы доследственной проверки её самоубийства из нижегородского СК в Следственный комитет России, поделился с "МБХ медиа" представляющий интересы мужа адвокат Александр Караваев.

"Подадим ходатайство на имя Бастрыкина, чтобы СК России изъял проверку из регионального СК, поскольку сейчас в рамках проверки оцениваются в том числе действия сотрудников СК Нижегородской области, которые расследовали уголовное дело Михаила Иосилевича. Тот факт, что следственный орган, который проводит проверку, и следственный орган, чьи действия в том числе подлежат проверке - это один и тот же орган. Это вызывает изначально сомнения в справедливости и эффективности самого расследования", - уточнил адвокат.

Некоторое время назад Комиссия по правам журналистов при СПЧ призвала федеральный СК расследовать обстоятельства, приведшие к суициду Славиной, в том числе - изучить действия нижегородских правоохранительных органов на предмет преступлений по статьям о превышении должностных полномочий и о доведении до самоубийства.

Славина, напомним, покончила с собой 2 октября, на следующий день после обысков в ее квартире по делу о сотрудничестве с нежелательной организацией. До этого ее штрафовали по делу о недостоверной новости и за участие в акции памяти Бориса Немцова. 13 октября дело Славиной о фейке прекратили в связи с её кончиной.