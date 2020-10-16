Депутаты МО "Васильевский" отклонили предложения о трансляции своих заседаний

Местный совет МО "Васильевский" на заседании 15 октября проголосовал против внесения в Заксобрание Петербурга законопроекта, обязывающего муниципалов вести в интернете трансляции заседаний, сообщил ЗАКС.Ру мундеп от "Яблока" Андрей Федяев.

Отдельно рассматривался вопрос о внесении изменения в собственный регламент. По словам Федяева, сейчас вести съемку заседаний МО "Васильевский" могут журналисты и секретарь совета. Оппозиционеры предложили распространить это право на всех желающих.

По обоим проектам решений "за" проголосовали только три оппозиционных депутата. Остальные пять присутствовавших мундепов высказались "против".

Напомним, проект закона об обязательных видеотрансляциях заседаний местных советов уже обсуждался в нескольких муниципалитетах Петербурга. Первым в ЗакС его внесли муниципалы МО № 72. Комиссия по устройству государственной власти городского парламента в январе оставила вопрос на усмотрение депутатов, однако на пленарное заседание он так и не был внесен.