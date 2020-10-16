Минздрав зафиксировал предельно допустимые цены на препараты от COVID-19

Министерство здравоохранения зарегистрировало предельные отпускные цены на препараты от коронавирусной инфекции, информирует РИА "Новости".

Так, для "Авифавира" (ООО "Кромис") в дозировке 200 мг обозначена цена в 1000 рублей за 10 штук, за 40 штук - четыре тысячи, за 50 - пять тысяч.

Допустимая розничная цена на "Арепливир" (ООО "Промомед Рус") в дозировке 200 мг 4000 рублей за 40 штук и 10 тысяч рублей за 100 штук.

Препарат "Илсира" (ЗАО "Биокад") в дозировке 180 мг будет реализовываться по 47 531 рублю.

Везде в стоимость включен НДС, а также оптовые и розничные надбавки.