СК не будет расследовать обстоятельства смерти Тесака

Управление Следственного комитета по Челябинской области ответило отказом на обращение родственников известного националиста Максима Марцинкевича по кличке Тесак, скончавшегося нынешней осенью в следственном изоляторе. Представители Тесака повторно требовали возбудить уголовное дело и расследовать обстоятельства смерти, которая видится им подозрительной, передает РИА "Новости" со ссылкой на адвоката родственников.

Напомним, что тело Тесака без признаков жизни обнаружили в тюремной камере 16 сентября. Знавшие его люди уверены, что произошедшее не могло явиться суицидом, хотя официальная версия смерти именно такова. В качестве аргумента сторонники радикального националиста используют одну из записок покойного, которую он оставил во время очередного ареста. В ней Тесак уверял, что никогда не пойдет на суицид и что в случае чего не стоит верить этой версии.

Последний свой срок 35-летний Марцинкевич отбывал за хулиганство и уничтожение чужого имущества.

Фото: ВКонтакте / Максим Марцинкевич