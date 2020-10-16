Комздрав объяснил рост числа инфицированных COVID-19 увеличением числа тестов

Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец представил свою оптимистичную версию того, почему у все большего числа петербуржцев с каждым днем диагностируют коронавирусную инфекцию. В его представлении, нельзя говорить о том, что ситуация вышла из под контроля. Скорее, считает он, следует говорить о выросшей готовности медицинских служб к пандемии.

"Я думаю, что это связано с тем, что количество тестов, которое мы выполняем, оно существенно возросло. Если весной мы выполняли 20 тыс. максимально, то сейчас 34-35 тыс. - это уже не новость. Поэтому, конечно, количество выполненных исследований обеспечивает рост, который мы видим каждый день", - цитирует его слова ТАСС.

Петербург, как и Россия в целом, побил свой собственный рекорд по суточному числу заболевших: к утру 16 октября стало известно о 647 новых инфицированных гражданах в городе.