Первый участок ВСД собираются открыть до конца 2024 года

Курирующий транспортную сферу вице-губернатор Петербурга Максим Соколов выступил с новейшим объявлением относительно проекта строительства Восточного скоростного диаметра, которое "забуксовало" в связи с омрачившей 2020 год пандемией коронавируса.

"Первый участок - Витебская развязка <…> может быть уже введена на рубеже 2024-2025 годов. И мы нацелены на то, чтобы еще сдвинуть эти сроки - как можно раньше, понимая, как она будет важна для нашего города", - цитирует чиновника ТАСС.

Соколов напомнил, что, как и Западный скоростной диаметр, дорогу построят на основе государственно-частного партнерства. Витебскую развязку начнут строить в первом квартале следующего года. Ожидается, что тарифы будут соответствовать тарифам ЗСД.

Широтная шестиполосная магистраль должна будет соединить начало ЗСД в районе Кубинской улицы с Мурманским шоссе. Общая стоимость строительства 27-километровой дороги оценивается в 170 млрд рублей. О парламентских спорах вокруг бюджетного финансирования ВСД на фоне пандемии читайте в материале ЗАКС.Ру.

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