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20:57

Дельфинарий на Крестовском острове закроется в конце октября

фото ЗакС политика Дельфинарий на Крестовском острове закроется в конце октября

Единственный в Петербурге дельфинарий, находящийся на Крестовском острове, закроется для посещения до наступления ноября из-за состояния здания, которое не устраивает собственника и, по его мнению, требует капитального ремонта. Владелец помещений отказывается продлевать договор с организацией, о чем сообщается на странице дельфинария в социальной сети.

"Если город в течение октября 2020 года не сможет предложить нам альтернативное помещение, мы вынуждены будем временно переехать в другой регион", - гласит текст закрепленного поста.

До конца октября все анонсированные ранее представления должны состояться.

В здании, построенном в 1974 году, дельфинарий располагается последние 22 года.

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