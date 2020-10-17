У Гостиного двора проходит акция солидарности

У станции метро "Гостиный двор" в Петербурге проходит акция солидарности, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру. Участники мероприятия выступают в поддержку протестов в Хабаровске и Беларуси, а также за разрешение экологической проблемы на Камчатке и освобождение политических заключённых.

Участники акции держат в руках листочки с изображением голубя и подписью "#Хабаровск" или "#Беларусь". Таких людей всего семеро ещё два человека встали в пикеты: в память о погибшей журналистке Ирине Славиной и за введение в России программы по уменьшению смертности на дорогах Vision Zero. За последнее с плакатом у Гостиного двора встал муниципальный депутат МО "№15" Сергей Самусев.

Рядом с активистами находятся сотрудники полиции, которые проверяют документы у всех пикетчиков. Выход на проезжую часть Невского проспекта огорожен железным забором, а за углом Гостиного двора стоят автозаки.

София Саттарова