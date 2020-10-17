18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

16:34

СК отменил свой отказ в расследовании смерти Тесака

фото ЗакС политика СК отменил свой отказ в расследовании смерти Тесака

Управление Следственного комитета по Челябинской области отменил собственное постановление, заключавшее в себе отказ возбуждать уголовное дело по факту смерти известного неонациста Максима Марцинкевича (более известного под прозвищем Тесак). Об этом сообщил в Facebook адвокат Алексей Михальчик. По всей видимости, родным и близким покойного теперь придется в течение месяца ожидать ведомственной проверки обстоятельств случившегося.

"Отцу Максима и его адвокатам копия указанных решений направлена не была", - добавил к своему сообщению Михальчик.

Напомним, что 36-летнего Тесака нашли мертвым в камере СИЗО на территории Челябинска месяц назад. Официальная версия - самоубийство, однако друзья и сторонники ультраправого активиста отказываются в нее верить. Причина их недоверия в том, что Тесак уже предупреждал, что никогда не пойдет на суицид в заключении. Последний свой срок он получил за хулиганство и уничтожение чужого имущества.

Фото: Максим Марцинкевич / ВКонтакте

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
18:07 В 70-й раз петербуржцы вышли поддержать протестующих белорусов у стен посольства

17:21 "От Хабаровска до Бреста диктатуре нету места": Хабаровчане вышли на 99-й митинг

16:34 СК отменил свой отказ в расследовании смерти Тесака

15:45 "От вируса никто не застрахован": Глава Хакасии подхватил COVID-19

15:00 К концу года проведут капитальный ремонт 200 жилых домов Петербурга

14:38 У Гостиного двора проходит акция солидарности

14:05 По делу о хищении 700 млн рублей задержали главу Выборгского района Ленобласти

13:30 Ходорковский рассказал о главном идеологическом расхождении с Навальным

13:23 Муниципал: В МО "Гавань" выбрали главу местной администрации

12:48 Здание ВНИИБ снова пытаются защитить от сноса при помощи уличной акции

12:01 Дрозденко направил на рассмотрение ЗакСа новый вариант состава правительства

11:12 В России прибавилось еще почти 15 тысяч человек, инфицированных коронавирусом

10:25 Скончался известный археолог и градозащитник Анатолий Кирпичников

16 октября, 20:57 Дельфинарий на Крестовском острове закроется в конце октября

16 октября, 20:37 Патриотический форум: Форма, инквизиция и пацифизм

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru