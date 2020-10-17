В 70-й раз петербуржцы вышли поддержать протестующих белорусов у стен посольства

У здания белорусского посольства в очередной, семидесятый по счету раз, собрались проживающие в Петербурге соотечественники протестующих против политического режима Лукашенко. Несколько десятков человек выразили свою солидарность с земляками, используя символику, которая стала олицетворением белорусского протеста образца лета-осени нынешнего года: бело-красно-белый флаг, который был государственным в соседней стране до прихода Лукашенко к власти.

В самой Белоруссии 17 октября прошло целых два протестных марша: марш женщин и марш студентов Если на первом мероприятии представители силовых структур вели себя безучастно, то второе омрачилось серией задержаний, причем в полицейские автобусы забирали в том числе и журналистов.

Напомним, что 9 августа ЦИК Белоруссии в шестой раз присвоил Лукашенко победу на президентских выборах, с чем не согласилась значительная часть общества, требующая его ухода от власти. Уличные выступления часто заканчиваются применением силы со стороны полиции и иных государственных вооруженных формирований. Лукашенко поддерживает Россия и осуждают страны Евросоюза.

Фото: Telegram-канал NEXTA