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10:27

Путин и Мишустин поздравили работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником

фото ЗакС политика Путин и Мишустин поздравили работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником

Президент Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин поздравили с профессиональным праздником работников дорожного хозяйства, телеграммы опубликованы на сайте Кремля и кабмина.

Путин заявил, что отечественный дорожный комплекс "на подъеме", в рамках госпрограмм обновляются федеральные, региональные, местные дороги, внедряются современные технологии, увеличивающие срок службы и износоустойчивость трасс, эффективность дорожного строительства. Он выразил уверенность, что работники успешно справятся с профессиональными задачами, опираясь на трудовые традиции предшественников и делая ставку на использование передовых логистических и управленческих схем.

Мишустин, в свою очередь, заявил, что работа каждого из этой сферы "заслуживает большого уважения и искренней благодарности" и назвал дорожно-строительную отрасль одной из ключевых, от развития которой "зависит рост национальной экономики, повышение деловой активности, конкурентоспособности отечественных производителей, обороноспособность" России и "благополучие миллионов людей". Он пожелал работникам и ветеранам дорожного хозяйства удачи, доброго здоровья и благополучия.

День работников дорожного хозяйства в России отмечается в третье воскресенье октября.

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