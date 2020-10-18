Жители Хабаровска в 100-й раз вышли на митинг в поддержку Фургала

Жители Хабаровска в 100-й раз подряд вышли на акцию в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщил местный штаб Навального в Twitter.

Участники традиционно собрались на центральной площади Ленина, а затем прошли шествием по городу. Они держали плакаты и скандировали лозунги в поддержку Фургала, требуя его освободить, а также лозунги с критикой власти. Обошлось без задержаний.

Ежедневные митинги в Хабаровске начались в июле после задержания Фургала. Его обвиняют в организации убийств и покушении на убийство бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае. Фургал свою вину отрицает.

Обычно эти акции проходят мирно, но на 92-й день протестующих грубо разогнал ОМОН. Несколько протестующих из-за действий силовиков получили травмы: водителя "фургаломобиля" избили дубинками, также известно о женщине, получившей черепно-мозговую травму.