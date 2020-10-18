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12:56

Комитет Госдумы одобрил поправку, запрещающую судьям КС РФ публиковать особые мнения

фото ЗакС политика Комитет Госдумы одобрил поправку, запрещающую судьям КС РФ публиковать особые мнения

Комитет Госдумы по законодательству рекомендовал принять поправку, запрещающую публиковать особое мнение судей Конституционного суда. На пост партнера юридической компании "Пепеляев Групп" Романа Бевзенко в Telegram об этом обратила внимание "Медиазона".

Речь идет о поправках к законопроекту о Конституционном суде, внесенном президентом Владимиром Путиным после изменения Конституции, их авторы – сенатор Андрей Клишас и глава комитета по законодательству Павел Крашенинников.

В первой версии законопроекта указывалось, что особое мнение судей "подлежит размещению на сайте Конституционного суда" вместе с решением. В новой редакции эо положение убрали, добавив, что судьи "не вправе обнародовать особое мнение или мнение в какой-либо форме или публично на него ссылаться". Особое мнение будет приобщаться к протоколу заседания и храниться вместе с ним.

Бевзенко назвал особые мнения судей "одним из драйверов развития права". "Несогласные с большинством судьи в особых мнениях показывают проблемы в логике и обоснованиях решений" - отметил он.

Особое мнение судей не имеет юридической силы, но, отмечают исследователи, может влиять на последующее нормотворчество и правоприменение. К примеру, судья Владимир Ярославцев в 2014 году указывал на дискриминационный характер закона об НКО — "иностранных агентах", а судья Константин Ароновский в 2019-м — выступал против запрета на владение СМИ иностранцами и называл его цензурой и "контролем над умами".

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