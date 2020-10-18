Полицейские жестко задержали пассажира без маски на "Беговой"

Полицейские на станции метро "Беговая" жестко задержали пассажира без средств индивидуальной защиты, видео с моментом задержания опубликовал пользователь Instagram.

Инцидент произошел 17 октября. На видео видно, как семеро полицейских задерживают молодого человека, роняют его на пол, а один из них наносит удар ногой. Очевидец рассказал, что пассажир просил разрешение на проход без маски, объясняя, что он астматик, и маска ему противопоказана, а затем спросил сотрудников метрополитена, где он может купить средство защиты.

"Сотрудники метрополитена начали проявлять агрессию в его сторону, пытаясь вытолкать человека из метро. На возмущение " почему вы меня толкаете" сотрудники метрополитена прижали его к стене сказав: "вот, идут сотрудники полиции, теперь они будут с тобой разбираться"", - написал очевидец.

В полиции заявили, что молодой человек якобы не отреагировал на замечание и "спровоцировал конфликт", а также не отреагировал "на неоднократные законные требования прекратить противоправные действия". Полицейские утверждают, что "были вынуждены применить к нему физическую силу". В отношении молодого человека составили протокол по ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство).

Ранее в Смольном сообщали, что полицейские будут контролировать, используют ли пассажиры в метро и наземном транспорте средства индивидуальной защиты в свете эпидемии коронавируса. Уточнялось, что рейды будут носить разъяснительный, а не карательный характер.