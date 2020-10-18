СК проверяет сведения о массовой гибели рыбы в водохранилище в Калмыкии

Управление Следственного комитета по Калмыкии объявило о начале проверки сведений о массовой гибели рыб в Аршань-Зельменском водохранилище.

О гибели рыб в водоеме рассказал местный житель в Instagram. На кадрах видно, что берег на многие метры усеян огромным количеством мертвых рыб. По словам местного жителя, "вонь стоит на несколько километров от водохранилища".

СК пообещал "тщательно проверить все доводы", опубликованные в СМИ и принять процессуальное решение по итогам проверки.

Незадолго до этого экологическая катастрофа произошла в Авачинском заливе на Камчатке. Там на пляже заметили сотни трупов морских животных, серферы жаловались на ухудшение здоровья при контакте с водой: у них жгло глаза, на коже появлялась аллергическая реакция, начиналась тошнота, поднималась температура.

Возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ: о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов и о загрязнении морской среды. Ученые заявили, что основной причиной случившегося считают токсичные водоросли.

фото: управление СК по Калмыкии