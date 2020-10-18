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16:58

Таблички памяти жертв репрессий на Рубинштейна сняла управляющая компания

фото ЗакС политика Таблички памяти жертв репрессий на Рубинштейна сняла управляющая компания

Управляющая компания сняла с Довлатовского дома на улице Рубинштейна 15 памятных табличек, посвященных жертвам политических репрессий в годы СССР в рамках проекта "Последний адрес", сообщила в Facebook депутат МО "Владимирский округ" Ксения Лаврова.

По ее словам, таблички сняли "предлогом недовольства жителей", хотя большинство жильцов были за их установку.

"Я считаю, что нельзя отмахиваться от истории, тем самым оправдывая политические репрессии", - заявила Лаврова.

Она намерена написать депутатский запрос и попросить поддержки в возвращении табличек у депутатов ЗакСа. В комментариях депутат ЗакСа Максим Резник сообщил, что готов подключиться, и что еще один депутат, Борис Вишневский, готовит свой запрос.

На исчезновение табличек обратил внимание игрок "Что? Где? Когда?" Александр Друзь 13 октября, сообщало "Эхо Москвы в Петербурге".

Общественное движение "Последний адрес" на протяжении уже многих лет занимается установкой мемориальных табличек по увековечиванию памяти жертв репрессий в советские годы. Более пятисот табличек уже размещено в Москве и Московской области, Петербурге, Екатеринбурге, Таганроге, Перми, Твери, Пермском крае и Нижегородской области.

 

фото: Ксения Лаврова / Facebook


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