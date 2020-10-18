Глава администрации Ялты Имгрунт умер после заражения коронавирусом

Глава администрации Ялты Иван Имгрунт умер на 60-м году жизни, заразившись коронавирусом, передает "Интерфакс". Информацию о смерти Имгрунта подтвердили в администрации, не уточняя причину.

30 сентября Имгрунта госпитализировали с пневмонией. Тогда он оценивал свое состояние как нормальное. По словам источника агентства, у него был выявлен коронавирус. BAZA указывает, что Имгрунт проходил лечение в Петербурге.

Имгрунт возглавлял администрацию Ялты с ноября 2019 года. Незадолго до своей госпитализации он уволил своего заместителя Михаила Загорцева из-за того, что тот поддержал протесты в Беларуси. Тогда Имгрунт назвал его высказывания несовместимыми с должностью заммэра города.