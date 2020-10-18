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17:55

Прокуратура объяснила гибель рыб в Калмыкии критическим снижением уровня воды

фото ЗакС политика Прокуратура объяснила гибель рыб в Калмыкии критическим снижением уровня воды

Прокуратура назвала предварительной версией гибели рыб в Аршань-Зельменском водохранилище в Калмыкии снижение уровня воды и недостаток кислорода, передает РИА "Новости".

По словам представителей прокуратуры, водохранилище образовалось из талых и дождевых вод.

"По предварительной оценке, замор рыбы произошел из-за недостатка кислорода вследствие критического снижения уровня воды в водоеме", - сказали в прокуратуре.

Ведомство проводит проверку. По ее результатам будет дана оценка соблюдению требований законодательства о водных биологических ресурсах, о животном мире и требований санитарно-эпидемиологического законодательства.

Ранее местный житель https://www.zaks.ru/new/archive/view/205891рассказал о массовой гибели рыб в водохранилище: на берег выкинуло сотни мертвых морских животных. СК начал проверку.

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