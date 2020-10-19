"Удивительное мужество": Тихановскую, Колесникову и Цепкало выдвинули на Нобелевскую премию мира

Лица белорусской оппозиции - Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Вероника Цепкало - выдвинуты на соискание Нобелевской премии мира 2021 года, оповестил депутат парламента Норвегии от Христианско-демократической партии Гейр Тоскедал, делится Vart Land.

"Оппозиционные политики Белоруссии обладают удивительным мужеством. Они устраивают мирные демонстрации, несмотря на то что власти применяют насилие против них", - считает норвежский политик.

В пояснении к выдвижению обозначенных кандидатур указано, что женщины достойны Нобелевской премии мира из-за борьбы "за честные выборы" и вдохновения граждан на "мирное противостояние нелегитимному режиму в Белоруссии".

Напомним также, в конце сентября российский писатель Сергей Комков направил в комитет премии заявку на выдвижение кандидатуры Владимира Путина в качестве соискателя на получение почетной награды.

Кроме того, чуть ранее профессоры "признанных университетов, которые занимаются Россией" выдвинули оппозиционера Алексея Навального на Нобелевскую премию мира.