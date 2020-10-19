Следователи считают, что чешский приятель Сафронова был человеком, завербовавшим его

Следователи назвали имя человека, который, как они полагают, и завербовал в 2012 году экс-журналиста Ивана Сафронова для сотрудничества с чешской разведкой: это - его приятель Мартин Лариш, поделился с "Интерфаксом" некий осведомленный источник.

"Лариш, по версии следствия, завербовал Сафронова в 2012 году для негласного сотрудничества с чешской спецслужбой - Управлением по связям с заграницей и информацией, подконтрольной, в свою очередь, спецслужбам США", - отчитался собеседник агентства.

Адвокат Сафронова, глава "Команды 29" Иван Павлов заявил, что не уполномочен комментировать детали расследования, однако, по его словам, недавно защите из ряда процессуальных документов стало известно имя человека, который, как считают в СК, в 2017 году получил от Сафронова некие секретные документы.

"Зачем следствию было скрывать от Сафронова имя этого человека, не указывая его в официальном обвинении - остается загадкой. Спустя три месяца после задержания Ивана имя его знакомого все-таки было названо", - добавил Павлов.

При этом, следствие пока продолжает скрывать от Сафронова и не предъявляет защите отправленные чешскому коллеге в 2017 году письма, в которых ФСБ узрело гостайну.

Сафронов арестован по обвинению в госизмене. По версии следствия, его якобы завербовали чешские спецслужбы, на которые он работал несколько лет. Сам Сафронов вину отрицает и считает свое преследование связанным с журналистской деятельностью. Ранее следователь ФСБ предлагал ему заключить досудебное соглашение в обмен на имена источников.