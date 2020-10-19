Навальный сожалеет, что его отравление осталось без должного внимания Трампа

Политик Алексей Навальный, восстанавливающийся в Германии после тяжелого отравления, дал очередное интервью зарубежным журналистам, в котором выразил сожаление в связи со слабой реакцией американского президента на последние события вокруг своей персоны. Главным образом расстраивает россиянина, что, в отличие от некоторых европейских лидеров, со стороны Дональда Трампа не было четкого и внятного акта осуждения случившегося: "он этого не сделал".

"Чрезвычайно важно, чтобы каждый, в первую очередь президент США, выступил против применения химического оружия в XXI веке", - добавил российский оппозиционер в беседе с CBS News.



Навальный в новейшем интервью вновь настоял на своей версии о том, что за покушением на него может стоять лично президент Владимир Путин.

Напомним, что страны Евросоюза, руководство которых убеждено, что Навального отравили на территории России боевым ядом "Новичок", ввели санкции против шестерых чиновников, среди которых - зампред администрации президента Сергей Кириенко и глава ФСБ Александр Бортников. В Кремле отвергают все обвинения, считая неприемлемыми риторику и действия Европы применительно к "делу Навального". В России по факту отравления политика даже не ведется официального расследования.