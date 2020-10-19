Экс-мэра Норильска Ахметчина приговорили к 6 месяцам исправительных работ

Бывший мэр Норильска Ринат Ахметчин получил полгода исправительных работ и удержание 15% оклада по обвинению в халатности после разлива нефтепродуктов на ТЭЦ-3, делится ТАСС, ссылаясь на пресс-службу краевого суда Красноярского края.

В ходе заседания управленец выступил с коротким последним словом, заявив, что никогда не желал навредить жителям города.

"Вся моя работа была направлена только на улучшение жизни на территории", - сообщил Ахметчин.

Напомним, что скандалы вокруг деятельности крупнейшего в мире производителя никеля не утихают с конца мая, когда в воды рек, окружающих Норильск, представители предприятия разлили свыше 20 тысяч тонн солярки. В июле разгерметизация трубы привела, в свою очередь, к выбросу в окружающую среду такого же количества авиационного топлива. Экологические происшествия невиданного прежде в Арктике масштаба привели к отставке мэра Норильска Рината Ахметшина, уголовному делу против него и назначении почти 150-миллиардной компенсации "Норникелю" за нанесенный природе ущерб.