Партия роста попросила Беглова изменить план строительства дороги на юге Петербурга

Депутаты Законодательного собрания Петербурга от Партии роста Оксана Дмитриева и Сергей Трохманенко обратились к губернатору Александру Беглову по вопросу трассировки многополосной дороги в поселке Александровская. Ее планируют возвести для обеспечения транспортной обеспеченности будущего города-спутника "Южный".

Новая трасса должна пройти через весь поселок, разделив его пополам. Жители Пушкинского района выступили против этой идеи. Они опасаются, что в случае строительств под угрозу уничтожения попадут памятники истории и культуры: "Водовод Виттоловский", питающий парковые водоемы Царского Села, памятник "Солдатам и офицерам 59 полка 85 стрелковой дивизии", водные объекты - исторические пруды, расположенные в поселке Александровская, а также Безымянный ручей, впадающий в реку Кузьминку.

"Чтобы построить новую магистраль, придется выкупить у собственников более 20 земельных участков, занятых индивидуальными жилыми домами граждан, которые несколько поколений проживают в поселке и не намерены менять место жительства, 11 участков, занятых нежилыми объектами недвижимости, изъять и фактически уничтожить часть опытных полей Санкт-Петербургского Государственного аграрного университета. Есть опасения, что в ходе строительства неизбежно будет нанесен невосполнимый вред защитным зеленым насаждениям, потребуется нарушить инженерную инфраструктуру поселка – сети газопровода, водопровода, канализации и линии электропередач", - написали Дмитриева и Трохманенко Беглову.

Депутаты попросили губернатора распорядиться разработать альтернативный вариант транспортного снабжения города-спутника "Южный" в обход жилых зон поселка Александровская, а также Пушкина и Павловска. По мнению Дмитриевой и Трохманенко, утвержденный вариант трассировки необходимо пересмотреть.

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