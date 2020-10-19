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11:29

Партия роста попросила Беглова изменить план строительства дороги на юге Петербурга

фото ЗакС политика Партия роста попросила Беглова изменить план строительства дороги на юге Петербурга

Депутаты Законодательного собрания Петербурга от Партии роста Оксана Дмитриева и Сергей Трохманенко обратились к губернатору Александру Беглову по вопросу трассировки многополосной дороги в поселке Александровская. Ее планируют возвести для обеспечения транспортной обеспеченности будущего города-спутника "Южный".

Новая трасса должна пройти через весь поселок, разделив его пополам. Жители Пушкинского района выступили против этой идеи. Они опасаются, что в случае строительств под угрозу уничтожения попадут памятники истории и культуры: "Водовод Виттоловский", питающий парковые водоемы Царского Села, памятник "Солдатам и офицерам 59 полка 85 стрелковой дивизии", водные объекты - исторические пруды, расположенные в поселке Александровская, а также Безымянный ручей, впадающий в реку Кузьминку. 

"Чтобы построить новую магистраль, придется выкупить у собственников более 20 земельных участков, занятых индивидуальными жилыми домами граждан, которые несколько поколений проживают в поселке и не намерены менять место жительства, 11 участков, занятых нежилыми объектами недвижимости, изъять и фактически уничтожить часть опытных полей Санкт-Петербургского Государственного аграрного университета. Есть опасения, что в ходе строительства неизбежно будет нанесен невосполнимый вред защитным зеленым насаждениям, потребуется нарушить инженерную инфраструктуру поселка – сети газопровода, водопровода, канализации и линии электропередач", - написали Дмитриева и Трохманенко Беглову.

Депутаты попросили губернатора распорядиться разработать альтернативный вариант транспортного снабжения города-спутника "Южный" в обход жилых зон поселка Александровская, а также Пушкина и Павловска. По мнению Дмитриевой и Трохманенко, утвержденный вариант трассировки необходимо пересмотреть.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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