Невзоров заметил у Лукашенко "геморрой мозга"

Публицист Александр Невзоров, наблюдая за поведением белорусского президента Александра Лукашенко, пришел к выводу, что тот страдает от пока не известного науке заболевания, а именно от "геморроя мозга", и обречен войти в историю психиатрии. Ничем другим последние деструктивные, с точки зрения комментатора, поступки бессменного правителя он объяснить не может: в результате таковых Белоруссия превратилась в мире в страну-изгоя, внутри страны портретом Лукашенко уже "пугают детей" и даже российские официальные лица весьма сдержанно высказываются о действиях "братского" президента.

"Наиболее эффективным способом лечения геморроя остаются ректальные свечи, и, встревоженный патриарх Гундяев уже выслал свечи, которые должны сработать еще лучше, чем обычные. Конечно, есть некоторое недоумение - как вставлять их в мозг Александра Григорьевича и надо ли их при этом зажигать. Но добросовестный поиск наверняка обнаружит характерные отверстия в той части тела Лукашенко, что долгое время считалась головой", - описал он придуманный феномен в авторской YouTube-программе "Наповал".

Публицисту неясно в этой ситуации только одно: то ли белорусского лидера кто-то довел до такого психического состояния, то ли "он сам, наконец, свихнулся".

На прошлой неделе руководство белорусской милиции заявило, что не уйдет с улиц и будет готово применить против демонстрантов огнестрельное оружие, если того потребует ситуация. Оппонент Лукашенко на августовских выборах Светлана Тихановская, высланная из страны, поставила ему ультиматум: до 25 октября он должен уйти и прекратить репрессии и насилие против собственных граждан, иначе начнется всенародная забастовка.