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12:01

Первый петербургский снег вышли убирать свыше тысячи дворников

фото ЗакС политика Первый петербургский снег вышли убирать свыше тысячи дворников

"Ликвидировать" последствия первого снега в Петербурге вышли 567 единиц техники и 1 182 дворника, оповестили в пресс-службе комитета по благоустройству.

В основном снежный покров быстро "сошёл на нет", однако в Петродворцовом районе он плотно укрыл проезжую часть и тротуары.

В комблаге добавили также, что на прошлой неделе дорожники использовали для мытья улиц более 29 тысяч кубометров воды и 121 литр специального шампуня. С дорог вывезли почти 3 тысячи тонн мусора и смёта, в том числе более тысячи тонн - только за минувшие выходные.

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