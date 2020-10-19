Гринпис выложил инсталляцию из пластикового мусора на берегу Финского залива

Акцию по привлечению внимания к проблеме загрязнения побережий провело российское отделение Гринпис. Активисты выложили девятиметровые "70%" на берегу Финского залива в Ленинградской области, сообщили ЗАКС.Ру в организации
Экологи подсчиали, что 70% всего мусора, который находят на берегах российских водоемов — пластик. Гринпис требует ввести законодательное ограничение на оборот одноразовой пластиковой продукции.
В организации рассказали, что после проведения инсталляции активисты вывезли мусор с побережья.
Фото: Дмитрий Шаромов/Greenpeace