Генпрокуратура утвердила обвинение в отношении задерживавших Голунова полицейских

Генеральная прокуратура определилась с окончательным обвинительным заключением по уголовному делу, возбужденному в отношении бывших полицейских, которые в июне 2019 года участвовали в задержании журналиста "Медузы" Ивана Голунова, поделился с ТАСС адвокат Сергей Бадамшин.

Экс-правоохранителей обвиняют в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков.

В частности, отметил Бадамшин, в отношении бывшего начальника отделения по борьбе с незаконным оборотом героина, синтетических наркотиков и сильнодействующих веществ отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игоря Ляховца, а также бывших сотрудников его отделения Дениса Коновалова, Романа Феофанова, Акбара Сергалиева и Максима Уметбаева, расследовалось дело по пунктам "а", "б", "в" части 3 статьи 286, части 4 ст. 303, части 2 статьи 228 УК РФ.

Напомним также, все фигуранты дела, кроме Коновалова, заключены под арест: он помещен под домашний арест. Фигурант признался в том, что подбросил журналисту наркотики, и дал показания на Ляховца, своего бывшего начальника.