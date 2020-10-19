18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

13:01

Генпрокуратура утвердила обвинение в отношении задерживавших Голунова полицейских

фото ЗакС политика Генпрокуратура утвердила обвинение в отношении задерживавших Голунова полицейских

Генеральная прокуратура определилась с окончательным обвинительным заключением по уголовному делу, возбужденному в отношении бывших полицейских, которые в июне 2019 года участвовали в задержании журналиста "Медузы" Ивана Голунова, поделился с ТАСС адвокат Сергей Бадамшин.

Экс-правоохранителей обвиняют в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков.

В частности, отметил Бадамшин, в отношении бывшего начальника отделения по борьбе с незаконным оборотом героина, синтетических наркотиков и сильнодействующих веществ отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игоря Ляховца, а также бывших сотрудников его отделения Дениса Коновалова, Романа Феофанова, Акбара Сергалиева и Максима Уметбаева, расследовалось дело по пунктам "а", "б", "в" части 3 статьи 286, части 4 ст. 303, части 2 статьи 228 УК РФ.

Напомним также, все фигуранты дела, кроме Коновалова, заключены под арест: он помещен под домашний арест. Фигурант признался в том, что подбросил журналисту наркотики, и дал показания на Ляховца, своего бывшего начальника.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

9 октября, 18:33 Дело полицейских о подбросе наркотиков Голунову передали в прокуратуру

7 октября, 11:22 ТАСС: В крови Ивана Голунова нашли следы амфетамина

1 октября, 16:10 Дела задерживавших Голунова полицейских рассмотрят в закрытом режиме из-за "секретных" документов

2 сентября, 18:34 СК ужесточил обвинение полицейским в рамках дела Ивана Голунова

17 августа, 13:10 Адвокат Голунова рассказал о новом уголовном деле в рамках уже имеющегося

4 августа, 15:25 СК не смог вычислить заказчика "дела Голунова"

30 июля, 20:02 Суд снова продлил арест полицейских по делу Голунова до 7 сентября

30 июля, 18:14 СМИ: Экспертиза признала подпись в рапорте по делу Голунова поддельной

22 июля, 19:28 Предполагаемый организатор задержания Голунова просит возобновить дело против журналиста

22 июля, 17:16 Мосгорсуд отменил решение о продлении ареста полицейских, задерживавших Голунова


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
13:40 Собянин открыл два резервных госпиталя для COVID-больных

13:28 На Выборгской стороне сносят бывший трамвайный парк

13:01 Генпрокуратура утвердила обвинение в отношении задерживавших Голунова полицейских

12:59 Кабмин направил дополнительные 35 млрд рублей на поддержку безработных

12:35 Вологодские школьники ушли на каникулы до 5 ноября

12:30 В Коми ввели режим ЧС из-за разлива горючего в реку Колву

12:30 Гринпис выложил инсталляцию из пластикового мусора на берегу Финского залива

12:01 Первый петербургский снег вышли убирать свыше тысячи дворников

11:50 Невзоров заметил у Лукашенко "геморрой мозга"

11:46 Малинина назначили председателем комитета по благоустройству

11:30 Экс-мэра Норильска Ахметчина приговорили к 6 месяцам исправительных работ

11:29 Партия роста попросила Беглова изменить план строительства дороги на юге Петербурга

11:15 Навальный сожалеет, что его отравление осталось без должного внимания Трампа

10:56 За сутки в РФ выявлено рекордное количество случаев COVID-19: заболели почти 16 тысяч человек

10:46 Следователи считают, что чешский приятель Сафронова был человеком, завербовавшим его

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru