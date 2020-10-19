На Выборгской стороне сносят бывший трамвайный парк

Постройки на прямоугольном участке, расположенном на углу Лесного проспекта и Нейшлотского переулка, где раньше находился трамвайный парк, стали сносить при помощи тяжелой техники, сообщает строительное издание "Канонер".

Несмотря на то, что все сооружения числятся как советские, часть из них появилась еще до октябрьской революции. Разрушениями занимается ООО "СК Прайд". Строительная компания "ЮИТ" намеревается построить взамен зданий нефункционирующего парка жилой комплекс, который должен будет заметно поменять пейзаж местности. Дело в том, что проект предполагает появление в Нейшлотском переулке двух десятиэтажек и одной девятиэтажки, что будет заметно отличать современное жилье от типичной малоэтажной старинной застройки этой части Выборгской стороны.

Отмечается, что это уже не первый "заход" рабочих на территорию. Впервые следы разрушения были замечены редакцией издания еще в феврале нынешнего года.