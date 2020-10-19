Собянин открыл два резервных госпиталя для COVID-больных

Столичный мэр Сергей Собянин открыл резервные госпитали, оборудованные ещё минувшей весной в АТЦ "Москва" и на ВДНХ для приема COVID-заражённых, оповестили в региональном оперативном штабе. В больницах будет доступно 3,5 тысячи койко-мест.

В госпиталях имеются томографы, аппараты ИВЛ и лаборатории для исследования анализов.

"Госпитали обеспечены всем необходимым для лечения коронавирусных больных и закреплены за нашими ведущими клиниками для того, чтобы обеспечить кадровый состав, технологии лечения, те знания, которые накоплены за последнее время", - пояснил ситуацию Собянин.

Отметим, лишь за одну прошедшую неделю количество новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Москве возросло на 20%. За прошедшие сутки в столице заразились 5376 человек, 988 пациентам потребовалась госпитализация.