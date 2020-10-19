Эсеры хотят обязать садоводства отчитываться о финансах в интернете

Депутат петербургского парламента Надежда Тихонова выступила инициатором федерального законопроекта, который предусматривает финансовую отчетность в интернете для садоводств типов ОНТ и СНТ. По задумке справедливоросса, садоводческое или огородническое товарищество должно завести в интернете отдельную страницу или сайт, на котором любой желающий мог бы ознакомиться с уставом, точным названием организации, данными о главе и членах правления. Там же Тихонова желает видеть доступные способы связи с правлением, протоколы общих собраний и заседаний правления, сведения о доходах и расходах.

"Чтобы ознакомиться с документами, люди порой вынуждены чуть ли не выслеживать и преследовать председателя товарищества, если он по каким-то причинам не заинтересован показывать бумаги", - объяснила свой интерес к проблеме депутат.

По словам Тихоновой, будет справедливым, если к администрациям садоводств начнут применять те же требования, что и к ТСЖ и управляющим компаниям.

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