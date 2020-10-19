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13:52

Беглов предложил увеличить потолок госдолга Петербурга

фото ЗакС политика Беглов предложил увеличить потолок госдолга Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов внес поправку в городской закон о бюджетном процессе. Она предусматривает, в частности, увеличение максимально возможного объема государственного долга до 70% от доходной части бюджета. 

В настоящее время допустимый законом потолок составляет 50%. Долю объема расходов на обслуживание государственного долга предлагается ограничить 10% от общего объема расходной части бюджета. В действующей редакции закона она составляет 15%. 

Ожидается, что губернаторское предложение будет рассмотрено Законодательным собранием 21 октября в рамках второго чтения поправок в закон о бюджетном процессе. 

Согласно проекту бюджета на 2021 год и плановый двухлетний период, предел госдолга Петербурга в 2021 году должен составить 225,4 млрд рублей, в 2022 - 277 млрд, а в 2023 - 317,3 млрд.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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