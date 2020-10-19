Рособрнадзор: В ходе ЕГЭ коронавирусом заразились более 400 учащихся

В Рособрнадзоре оповестили, что в ходе Единого государственного экзамена COVID-19 подхватили свыше 400 выпусников, делится РИА "Новости", ссылаясь на соответствующее заявление главы ведомства Анзора Музаева.

"Свыше 400 ребят заразились ковидом, попали в больницу он на встрече с родителями учащихся школ и вузов", - уточнил он.

В то же время, отметил чиновник, Рособрнадзор ожидал худших показателей с учетом количества участников ЕГЭ. Однако более масштабного заражения удалось избежать благодаря установленным санитарным мерам.