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15:16

В России разработали новую программу для поимки серийных убийц

фото ЗакС политика В России разработали новую программу для поимки серийных убийц

Российские криминалисты создали новую компьютерную программу, позволяющую с высокой эффективности точно вычислить маньяка и серийного убийца и узнать важные подробности о его личности. Об этом рассказал газете "Известия" глава Научно-исследовательского института криминалистики СК Алексей Бессонов. По его словам, поворотным моментом в разработке нового механизма стали следственные действия, проведенные с печально известным "ангарским маньяком" Михаилом Попковым в 2017 году. Своими признаниями и "экскурсией" по местам преступлений он обратил внимание силовиков на новые для них закономерности в стратегиях и поведении серийных убийц. Над программой, позволяющей распознать потенциального преступника, специалисты работали все три года, используя опыт расследования более тысячи эпизодов, в которых было замешано 186 маньяков, включая знаменитого Андрея Чикатило.

"Программа определяет возраст маньяка с точностью 80%, выявляет у него наличие психических заболеваний с достоверностью 81,5%. Примерно с такой же вероятностью (82%) мы узнаем, судим он или нет. Более четко можем сказать, передвигался ли маньяк на машине или пешкой (погрешность — всего 10%). А еще с точностью 96% устанавливаем, был ли он знаком с жертвой или нет", - рассказал Бессонов.

Программа, после ввода необходимых ей данных (тип и орудие нападения, пол и возраст жертвы), выдает портрет предполагаемого убийцы или насильника примерно за две минуты. В настоящее время возглавляемый Бессоновым институт работает над еще одной программой, которая призвана устанавливать расстояние, отделяющее жилище преступника от мест его злодеяний.

Фото: скриншот с Youtube-канала "Редакция"

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