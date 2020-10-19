Мэр Архангельска ушел в отставку

Глава Архангельска Игорь Годзиш объявил об уходе в отставку за полтора месяца до истечения срока полномочий, сообщив об этом читателям своей страницы "ВКонтакте". Он подчеркнул, что решение принималось самостоятельно и добровольно.

"Благодаря участию в нацпроектах, совместной работе администрации города и областного правительства в последние годы жители смогли увидеть бум социальной стройки. Детские сады шаговой доступности, школа, спортзалы, ФОК – все эти соцобъекты предназначены для улучшения качества жизни архангелогородцев", - написал он, символически прощаясь с должностью мэра.

Годзиш управлял региональной столицей с декабря 2015 года. Временно исполнять его обязанности стал депутат горсовета Даниил Шапошников. Вместе с коллегами по законодательному органу он должен будет избрать нового руководителя Архангельска на внеочередном заседании уже завтра, 20 октября.

Фото: Игорь Годзиш / ВКонтакте