Петербургский НМИЦ онкологии им. Петрова на неделю приостановил приём пациентов

ФГБУ НМИЦ онкологии им. Петрова начиная с сегодняшнего дня, 19 октября, приостанавливает госпитализацию пациентов в отделение радиотерапии: плановый приём граждан возобновится 26 числа текущего месяца, уведомили в пресс-службе учреждения.

Также на два отменяется госпитализация в хирургическое отделение онкогинекологии и хирургическое отделение опухолей костей, мягких тканей и кожи.

В течение недели будет недоступен амбулаторный прием врачей отделения радиотерапии.

Следует добавить, что онкологический центр был одним из немногих городских больниц, не перепрофилированных под COVID-19.