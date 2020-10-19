Амосов категорично осудил снятие памятных мемориальных досок с дома на Рубинштейна

Депутат петербургского парламента Михаил Амосов отказывается верить в то, что в Довлатовском доме на улице Рубинштейна, 23 нашлись реальные жильцы, которые могли инициировать случившееся в минувший уик-энд снятие пятнадцати памятных досок жертвам сталинского террора. Кроме того, он находит неслучайным совпадением то, что это было сделано в преддверии Дня памяти жертв политических репрессий: по наблюдениям Амосова, попытки публично оправдать методы Иосифа Сталина по борьбе с инакомыслием в наши дни учащаются.

"Под разговоры о недопустимости искажения истории, происходит прямо противоположное. Делается всё, чтобы замолчать, заретушировать, а в конечном итоге стереть из памяти народа всё, что связано с периодом репрессий 30-х – 40-х гг XX века. <...> Дворники должны не память убирать, а грязь с наших улиц", - написал политик у себя в соцсетях.

Таблички, установленные общественным движением "Последний адрес", сняла управляющая компания якобы по просьбе жителей дома.

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