Комтранс: 90% пассажиров оплачивают проезд на метро электронным способом

В комитете по транспорту подсчитали, что в подавляющем большинстве случаев (90%) горожане оплачивают проезд на метро электронным способом - причем, процент таких пассажиров неуклонно растет из года в год, делится Смольный.

Преимущественно обитатели Северной столицы пользуются "Подорожником" - 44% граждан используют данную карточку как носитель для разного вида проездных билетов. Ещё 42% - а это, в основном, пенсионеры, студенты и учащиеся - обычно имеют при себе именные электронные льготные проездные билеты. 4% от всех путешествий на подземке или в общественном транспорте оплачиваются банковскими картами. И только один пассажир из 10 покупает жетон или разовый билет.

В Смольном указали, что на протяжении уже нескольких лет заметно растет число пассажиров, предпочитающих "электронную" оплату. К примеру, если в 2016 году таких "путешественников" в транспорте было 77%, в 2018 году их количество увеличилось до 86%, а в 2019-м - до 88%.

Напомним также, согласно проекту бюджета города на Неве, стоимость поездки в метро с 1 января 2021 года будет составлять 62 рубля.