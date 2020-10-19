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Муниципал

17:13

Единороссам МО "Новоизмайловское" не удалось вернуть свои мандаты через суд

фото ЗакС политика Единороссам МО "Новоизмайловское" не удалось вернуть свои мандаты через суд

Горсуд 19 октября отклонил иск шести бывших депутатов муниципального совета МО "Новоизмайловское", сообщил ЗАКС.Ру мундеп Андрей Стариков. Представители "Единой России" Людмила Павлова, Валерия Жилкина, Оксана Морозова и Валентина Калинина вместе с самовыдвиженками Анной Поцелуевой и Ларисой Бубович требовали вернуть им места в совете.

Депутатских полномочий их в августе лишил Горизбирком, члены которого проголосовали за передачу мандатов самовыдвиженцам Старикову, Максиму Петрову, Олегу Соловьеву, Дмитрию Колю и представителям КПРФ Владимиру Локтеву и Галине Кукарцевой. Их интересы в суде представляла Татьяна Дьячкова.

Ранее оппозиционные кандидаты через суд добились пересмотра итогов сентябрьских выборов по двум округам. Однако избирательная комиссия муниципалитета не спешила выдавать им депутатские удостоверения. После завершения судебных разбирательств ИКМО изменила сводную таблицу и протоколы избирательных округов без учета голосов с двух участков, но не стала принимать решение о новых результатах выборов. Бывшие кандидаты сумели добиться роспуска муниципального избиркома. Однако пришедшая ей на смену ИКМО так и не смогла собрать кворум, чтобы принять решение о передаче мандатов. Тогда это сделал Горизбирком.

Лишившиеся мест в совете единороссы полагают, что полномочий на это у ГИК не было, так как жалобу в городскую комиссию могли подавать кандидаты, а авторы жалобы ими не являлись после официальной публикации итогов выборов. Также в исковом заявлении говорится, что жалобу в Горизбирком подавали Кукарцева, Локтев, Стариков и Петров, а депутатами помимо них стали Соловьев и Коль. 

По словам Старикова, представитель единороссов Иван Ефимов пообещал обжаловать решение суда.

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